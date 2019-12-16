شكرا لقرائتكم خبر عن "بيتك" يربح 400 ألف دينار كويتي من مزاد عقاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف بيت التمويل الكويتي "بيتك" عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 400 ألف دينار كويتي تقريباً من المزاد العقاري الأخير الذي نظمته شركة الإنماء العقارية التابعة لمجموعة "بيتك".

وأضاف في بيان للبورصة الكويتية، أن الشركة التابعة له "الإنماء" نظمت المزاد يوم الإثنين الماضي، وذلك لبيع عدد (4) عقارات مملوكة لـ"بيتك" ولمستثمرين آخرين ضمن محفظة شرق القرين.

وأوضح أن حصة مساهمة البنك في العقارات المُشار إليها تبلغ نسبتها 33.33%، مشيراً إلى أنه سيتم الاعتراف بالأرباح الناتجة عن المزاد في البيانات المالية لـ"بيتك" بعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية الخاصة بنقل ملكية تلك العقارات.

وفي وقت سابق، أعلن "بيتك" نمو أرباح الربع الثالث من 2019 سنوياً بنسبة 12.1% عند 82.83 مليون دينار، وسجل بيتك في التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 190.5 مليون دينار، بارتفاع سنوي 12.7%.