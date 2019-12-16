شكرا لقرائتكم خبر عن "مسك" السعودية تتفق مع 5 بنوك على إعادة هيكلة تسهيلات ائتمانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) اتفاقيات إعادة هيكلة تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع 5 بنوك.

وقالت الشركة، في بيان لـ"تداول"، إن الاتفاقيات تم توقيعها مع كل من البنك السعودي البريطاني، وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي الفرنسي، وبنك الرياض (البنوك المقرضة).

وأشارت الشركة إلى أن تلك الاتفاقيات تستهدف إعادة هيكلة التمويل والذي سيكون له الأثر الإيجابي بتعزيز أداء الشركة خلال فترة الـ 4 سنوات القادمة.

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وأوضحت، أن قيمة اتفاقية التمويل تبلغ 308 ملايين ريال، ويبلغ الجزء المعاد جدولته 94.1 مليون ريال، علما بأن مدة اتفاقية التمويل السابقة 7 سنوات، وبعد إعادة الجدولة تبلغ 4 سنوات تنتهي بتاريخ 15 ديسمبر من عام 2023.

وأشارت إلى أن اتفاقية التمويل لإعادة الجدولة تتضمن فترة سماح لمدة سنتين وهامش ربح تفضيلي، مبينة أنها ستحصل على التسهيلات بضمان سند لأمر ورهن بعض الحسابات والأصول، بالإضافة إلى إحالة عائدات التأمين وعائدات أخرى، مؤكدا عدم وجود أطراف ذات علاقة بالاتفاقية.

وأعلنت مسك في سبتمبر الماضي عن توقيع تعديل لاتفاقية تأجيل سداد التسهيلات الائتمانية مع البنوك والمؤسسات المالية.

وأوضحت الشركة، في بيان سابق لـ"تداول"، أن الأثر المالي للتغير الحاصل والتي تم بموجبه تأجيل تاريخ سداد القروض المستحقة من 31 أكتوبر 2018 حتى 31 أكتوبر 2018 (بدلاً من 30 سبتمبر 2019)، هو بقاء رصيد التسهيلات الائتمانية 268.9 مليون ريال.