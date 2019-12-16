شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاتصالات السعودية تلزم مُقدمي خدمات العقود الرقمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" السعودية، عن إلزام جميع مقدمي خدمات الاتصالات بالعقود الرقمية.

وقررت الهيئة منع التعاقد الورقي في جميع فروع ومنافذ البيع، والتنفيذ خلال 90 يوماً، وفقا لتغريدات على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وألزمت الهيئة الشركات بالاستغناء عن الورق في التعاقدات، والاطلاع على العقود رقمياً والتوقيع الرقمي للعقود وإثبات الهوية رقمياً، موضحة أن الهدف من الإلزام هو تمكين التحول الرقمي، وتطوير الخدمات، بالإضافة إلى تيسير التعاملات بين الطرفين.

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وتقدم خدمات الاتصالات بالمملكة كل من شركة الاتصالات السعودية، واتحاد اتصالات "موبايلي"، وشركة الاتصالات السعودية المتنقلة "زين السعودية"، واتحاد عذيب للاتصالات.

يشار إلى أن "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" السعودية كشفت مؤخرا عن إصدارها "وثيقة ضوابط وإرﺷﺎدات ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ"، تنفيذاً لدورها التنظيمي والرقابي على قطاع البريد، والموكل لها بقرار من مجلس الوزراء.

وتعد هذه الخدمة ضمن الخدمات المندرجة ضمن نطاقه، وتتضمن هذه الوثيقة مجموعة من الضوابط والارشادات اللازمة لتنظيم تقديم الخدمة؛ تحديدًا للمسؤوليات، وحمايةً لحقوق المستفيد منها، ومنعًا للممارسات المخلة بالمنافسة، بحسب بيان الهيئة على موقعها الرسمي.

كما تراجع إجمالي عدد شكوى المشتركون بخدمات الاتصالات بالسعودية إلى 11504 شكوى بنهاية الربع الثالث من العام الجاري مقارنةً بـ 12076 شكوى في الربع الثاني من عام 2019، بانخفاض 4.7%.