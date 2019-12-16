شكرا لقرائتكم خبر عن معدل البطالة في السعودية يتراجع إلى 12% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين إلى 12% في الربع الثالث من 2019 مقارنة مع 12.3%، في الربع السابق، ليبتعد بدرجة أكبر عن مستواه القياسي المرتفع عند 12.9% المسجل في 2018.

وسجل العدد الإجمالي للسعوديين أصحاب الوظائف، من الإناث والذكور، ارتفاعا طفيفا إلى 3.1 مليون في الربع الثالث من 3.09%، في الأشهر الثلاثة السابقة، وفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.

وتشير البيانات إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة قبل ثلاث سنوات بدأت تؤتي ثمارها، وإن كان هدف الرياض خفض البطالة إلى 9% بحلول 2022 مازال يبدو طموحا، بحسب "رويترز".

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وبلغت المساهمة الاقتصادية الإجمالية للسعوديين، سواء من الرجال أو النساء البالغة أعمارهم 15 عاما فأكثر والساعين بنشاط للبحث عن عمل أو أنهم موظفون بالفعل، 45.5% في الربع الثالث من 45% في الربع الثاني.

وتطمح الحكومة إلى خلق 1.2 مليون وظيفة بحلول 2022 عن طريق التركيز على القطاعات كثيفة العمالة مثل التجزئة والترفيه والسياحة. وتستهدف أيضا زيادة إغراء توظيف السعوديين عن طريق تقليص فجوة الأجور بينهم وبين الأجانب.

وتوقع أحمد الراجحي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، في وقت سابق أن ينخفض معدل البطالة ليصل إلى نسبة 10.5% بعد أربع سنوات.

وأكد الراجحي في مقابلة مع قناة روتانا خليجية مضي الوزارة قدما في رفع سقف رواتب السعوديين العاملين في القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه ليس واردا وضع حد أدنى للأجور.