شكرا لقرائتكم خبر عن 40 ألف أسرة سعودية تستفيد من "سكني" خلال نوفمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية عن استفادة 40.2 ألف أسرة خلال شهر نوفمبر الماضي، بينهم 14.57 ألف أسرة سكنت منازلها.

وأوضحت الوزراة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن إجمالي الأسر التي استفادت من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي يتيحها البرنامج منذ بداية العام الجاري حتى شهر نوفمبر الماضي يصل 248.26 ألف أسرة، منها 84.96 ألف أسرة سكنت في منازلها.

وأشارت إلى أن الأسر المستفيدة الأخرى فضّلت خيارات الوحدات تحت الإنشاء والأراضي المجانية والبناء الذاتي.

وأوضحت أن مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي تم حجزها من المستفيدين منذ بداية العام وحتى "نوفمبر" بلغ 35.09 ألف وحدة سكنية.

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وأشارت إلى أنه تم تسليم عدد من المستفيدين أراضٍ مجانية تجاوز مجموعها 81 ألف قطعة أرض وهو ما يمثّل رقماً أكبر من مستهدفات البرنامج الذي أعلنها مع بداية العام بواقع 50 ألف أرض مجانية.

وبلغ مجموع المستفيدين من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة في الفترة نفسها من العام الجاري 85.11 ألف مستفيد، إضافة إلى 46.91 ألف مستفيد من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي.

يشار إلى أن البرنامج أوضح منذ أيام أنه استمر في التسليم خلال شهر نوفمبر الماضي في 19 مشروعاً تتوزع في 9 مناطق حول المملكة، إذ تمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.

وكان برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية قد أعلن مطلع الشهر قبل الماضي عن توقيع 5 عقود مع 4 شركات مقاولات متخصصة في أعمال البنية التحتية، وذلك على هامش ملتقى سكني الربعي الثالث لهذا العام 2019، لبدء تنفيذ أعمال البنية التحتية في عدة مواقع بقيمة إجمالية تتجاوز 1.2 مليار ريال، لتوفير 17,886 وحدة سكنية، وذلك بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

يذكر أن وزارة الإسكان من خلال برنامج "سكني" تسعى لتمكين الأسر السعودية من امتلاك المسكن الملائم ضمن خيارات متعددة عن طريق تقديم مجموعة من الحلول السكنية والتمويلية، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030.