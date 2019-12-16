شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الفضة للجلسة السادسة مع الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار بالقرب من الأدنى له في خمسة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السادسة على التوالي من الأدنى لها منذ 13 من آب/أغسطس الماضي وسط الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من الأدنى له في خمسة أشهر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:42 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس المقبل 0.12% لتتداول حالياً عند 17.03$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.01$ للأونصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى 97.05 مقارنة بالافتتاحية عند 97.12.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين ثاني أكبر اقتصاد عالمياً عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 8.0% مقابل 7.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، متفوقة على التوقعات عند 7.6%، بينما أوضحت قراءة معدلات البطالة استقراراً عند 5.1% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر.

كما تابعنا أيضا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن بيانات القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، مع صدور القراءة السنوية لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 6.2% مقابل 4.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع وتيرة إلى 5.1%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 5.1 مقابل 2.9 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 52.6 دون تغير يذكر عن تشرين الثاني/نوفمبر.

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ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 52.0 مقابل 51.6 في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس استقراراً عند 70 خلال تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس أفادت الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر بأن المرحلة الأول من الصفقة التجارية بين بلاده وبكين والتي تم التوصل إليها الجمعة الماضية "تمت بالكامل" وأن صادرات الولايات المتحدة إلى الصين سوف تتضاعف خلال العامين المقبلين، وجاء ذلك بالتزامن مع عدم تفعيل واشنطون للتعريفات الجمركية الإضافية 15% على سلع وبضائع صينية بقيمة 160$ مليار والتي كان من المقرر تفعيلها قبل التوصل للاتفاق.

ويذكر أن لايتهايزر أعرب أيضا الجمعة عن رغبة واشنطون وبكين التوقيع على اتفاق المرحلة الأولى المكون من 86 صفحة خلال الأسبوع الأول من 2020 وأن التوقيع سوف يتم من قبل الوزراء وليس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع تطرقه إلى أنه لن يتم فرض تعريفات جديدة طالما التزام الطرفان بالاتفاق، وأنه يتوقع بدأ المرحلة الثانية من المفاوضات التجارية على الفور وأنه لن يتم الانتظار حتى انقضاء الانتخابات الرئيسية الأمريكية المقبلة 2020.

وفي نفس السياق، نوه لايتهايزر أيضا في نهاية الأسبوع الماضي لكون الصين سوف تقوم بشراء منتجات زراعية أمريكية بقيمة 40$ مليار وستعمل على زيادة تلك المشتريات إلى 50$ مليار، وجاء ذلك بالتزامن مع كشف وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة الماضية عن خفض التعريفات الجمركية على بضائع صينية بقيمة 120$ مليار بواقع النصف إلى 7.5%، بينما لا تزال بضائع صينية بقيمة 250$ مليار تخضع لرسوم 25%.

بخلاف ذلك، ساهمت نتائج الانتخابات البرلمانية في بريطانيا الأسبوع الماضي والتي عكست انتصار حاسم لرئيس الوزراء البريطاني برويس جونسون مع فوز حزبه الحاكم حزب المحافظين بأغلبية 358 مقعداً في البرلمان البريطاني في وضع المملكة المتحدة على المسار الصحيح لمغادرة الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد مسبقاً مع نهاية كانون الثاني/يناير القادم.