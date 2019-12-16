شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو للأعلى أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم، وفي ظلال تسعير الأسواق لتطورات ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عقب فوز الانتصار الحاسم لرئيس الوزراء البريطاني برويس جونسون في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في بريطانيا والتي وضعت حكومته على المسار الصحيح لمغادرة الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية كانون الثاني/يناير القادم.

في تمام الساعة 05:34 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.08% إلى مستويات 1.1135 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1126، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1136، بينما حقق الأدنى له عند 1.1120، مع العلم، أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.1120.

Advertisements

هذا ويترقب الأسواق حالياً عن كل من الاقتصاد الفرنسي، الألماني واقتصاديات المنطقة ككل صدور القراءة الأولية لمؤشر ماركيت لمدراء المشتريات الصناعي والخدمي للشهر الجاري والتي قد تعكس تقلص اتساع القطاع الخدمي والصناعي في فرنسا، واتساع القطاع الخدمي وتقلص انكماش القطاع الصناعي في ألمانيا واقتصاديات المنطقة ككل.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 5.1 مقابل 2.9 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 52.6 دون تغير يذكر عن تشرين الثاني/نوفمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 52.0 مقابل 51.6 في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس استقراراً عند 70 خلال تشرين الثاني/نوفمبر.