شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أبيار للتطوير العقاري (ABYAAR) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 16-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره في الاجل القصير حيث أغلق امس الاحد عند مستوى 7٫50 فلس، في ظل ارتفاع كمية التداول مقارنة بمتوسطها الأسبوعي، كما انهى السهم تداولاته امس اسفل الحد السفل لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الانخفاض لمستوى الدعم 7 ثم 5 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 9 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6.9 فلس وبين مستوى المقاومة هو 7٫80 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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