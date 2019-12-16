شكرا لقرائتكم خبر عن شركة التجارة و الاستثمار العقاري (TIJARA) يتحرك لأسفل -تحليل صباحي- 16-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل لينهي الجلسة عند مستوى 40 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 50 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 اسبوع، مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 35 فلس كمستوى اول ثم 30 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 50 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 33.2 فلس وبين مستوى المقاومة هو 45.7 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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