شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الصلبوخ التجارية (SALBOOKH) يبدا جني الارباح -تحليل صباحي- 16-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال امس الاحد حيث أغلق عند مستوى 47٫40 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 49٫50 فلس، وبالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 44 فلس كمستوى اول ثم 42 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 50 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 46 فلس وبين مستوى المقاومة هو 48 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط