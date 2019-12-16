شكرا لقرائتكم خبر عن شركة رمال الكويت العقارية (REMAL) يشهد اداء ايجابي -تحليل صباحي- 16-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة اخرى لينهي تداولات امس الاحد عند مستوى 24٫70 فلس، متجاوزا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يعد اشارة ايجابية نتوقع معها ارتفاع القوى الشرائية للوصول بالسهم لمستويات اعلى قد تصل الى 27 فلس كمستوى اول ثم 30 فلس كمستوى ثان وذلك خلال الايام والأسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 23 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 23.6 وبين مستوى المقاومة هو 25.8 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد