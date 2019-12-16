شكرا لقرائتكم خبر عن شركة عقارات الكويت (KRE) يستعيد اتجاهه الصاعد -تحليل صباحي- 16-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استعاد السهم اتجاهه الصاعد على المدى القصير، حيث أغلق امس الاحد عند مستوى 103 فلس، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 102 فلس، في ظل ارتفاع كمية التداول، كما نجح مؤشر ماكد في اطلاق اشارة شراء، وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 110 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 100 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 101.1 وبين مستوى المقاومة هو 104.9 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد