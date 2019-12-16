شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مجموعة الصفوة (ALSAFWA) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 16-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث أغلق امس الاحد عند مستوى 13 فلس، وذلك بعدما لامس مستوى الدعم الحالي عند 12 فلس، حيث يقابل الحد السفلي للقناة الهابطة متوسطة الأجل، لذلك نتوقع ان يحاول السهم الارتفاع لمستوى المقاومة 16٫50 فلس كمستوى اول، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 12 فلس.

Advertisements

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 12.5 وبين مستوى المقاومة هو 14.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد