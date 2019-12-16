شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مركز سلطان للمواد الغذائية (SULTAN) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 16-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاحد بدون اي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث أغلق عند مستوى 52٫10 فلس، في ظل استمرار اقترابه من مستوى المقاومة الحالي عند 54 فلس، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ انطلاق اشارة بيع، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 50 فلس كمستوى اول ثم 44 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 54 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 51.7 فلس وبين مستوى المقاومة هو 52.5 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط