شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للتأمين (AKHI) يتداول في اتجاه هابط -تحليل صباحي- 16-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات امس الاحد عند مستوى 2٫02 ريال، ملامسا بذلك خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لأسفل لمستوى الدعم 1٫90 ريال، والذي يقابل ما نسبته 50% من نسب التصحيح لفيبوناتشي لاخر حركة صاعدة خلال الفترة من شهر اغسطس حتى نوفمبر الماضي، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2٫10 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.99 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.04 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط