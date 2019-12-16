شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر وعمان للاستثمار (QOIS) يلامس هدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 16-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري المتوقع عند 0٫68 ريال وذلك خلال جلسة الخميس الماضي، ثم تراجع السهم خلال جلسة امس الاحد ليغلق عند مستوى 0٫616 ريال، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد اشارة سلبية، لذلك نتوقع ان يواصل السهم عمليات جني الارباح للوصول لمستوى الدعم 0٫57 ريال كمستوى اول ثم 0٫49 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫68 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.59 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.64 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط