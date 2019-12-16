شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البلاتينيوم مع الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من الأدنى له في خمسة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية مستكملة مسيرات الأسابيع الخمسة الماضية في تحقيق المكاسب وسط الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من الأدنى له في خمسة أسابيع وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً.

وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم، وفي أعقاب توصل واشنطون وبكين لاتفاق تجاري عقب نحو عام ونصف من الحرب التجارية بين الطرفين، ويأتي ذلك وسط تقييم المستثمرين لمستويات عودة الإنتاج في جنوب أفريقيا أكبر منتج ومصدر للبلاتينيوم عالمياً وثاني أكبر مورد للمعادن في العالم من جراء أزمة التيار الكهربائي هناك.

في تمام الساعة 04:26 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.23% لتتداول حالياً عند 930.80$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 928.64$ للأونصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى مستويات 97.07 مقارنة بالافتتاحية عند 97.12.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين ثاني أكبر اقتصاد عالمياً عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 8.0% مقابل 7.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، متفوقة على التوقعات عند 7.6%، بينما أوضحت قراءة معدلات البطالة استقراراً عند 5.1% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر.

كما تابعنا أيضا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن بيانات القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، مع صدور القراءة السنوية لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 6.2% مقابل 4.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع وتيرة إلى 5.1%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 5.1 مقابل 2.9 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 52.6 دون تغير يذكر عن تشرين الثاني/نوفمبر.

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ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 52.0 مقابل 51.6 في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس استقراراً عند 70 خلال تشرين الثاني/نوفمبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أفادت الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر بأن المرحلة الأول من الصفقة التجارية بين بلاده وبكين والتي تم التوصل إليها الجمعة الماضية "تمت بالكامل" وأن صادرات الولايات المتحدة إلى الصين سوف تتضاعف خلال العامين المقبلين، وجاء ذلك بالتزامن مع عدم تفعيل واشنطون للتعريفات الجمركية الإضافية 15% على سلع وبضائع صينية بقيمة 160$ مليار والتي كان من المقرر تفعيلها قبل التوصل للاتفاق.

ونود الإشارة، لكون أسعار البلاتينيوم حققت الأسبوع الماضي أفضل أداء أسبوعي لها منذ أواخر آب/أغسطس مع ارتفاعها بقرابة أربعة بالمائة آنذاك مدعومة بتجميد مناجم البلاتينيوم عملياتها في جنوب أفريقيا من جراء أزمة التيار الكهربائي القائمة هناك والتي قد تستمر خلال الأسبوع الجاري، مع العلم، أن شركات التعدين قد استأنفت عمالياتها الإنتاجية في نهاية الأسبوع الماضية عقب عمل شركة الطاقة الحكومية الجنوب أفريقية "إسكوم" على استعادة التيار الذي تأثير من جراء الفيضانات المفاجئة التي تسببت في توتير مصانع الفحم للشركة.

ويذكر أن مجلس الاستثمار العالمي البلاتيني (WPIC) كشف الشهر الماضي عن تقريره الفصلي للبلاتينيوم والذي تضمن توقعات المجلس الكاملة للعام الجاري 2019 والتوقعات الأولية للعام المقبل 2020، حيث أفاد تقرير الربع الثالث أن المجلس يتوقع خلال العام الجاري عجز 30 ألف أونصة مقارنة بتوقعاته السابقة في تقرير الربع الثاني بفائض 345 ألف أونصة.

وأرجع مجلس الاستثمار العالمي البلاتيني توقعاته بالعجز للزيادة الموسعة في الطلب من قبل صناديق الاستثمار والتي قدرها بنسبة 12% والتي ستعوض انخفاض الطلب المتوقع في قطاعات السيارات والشحنات والتي قدرها بنسبة 5% وفي المجوهرات 6% بالإضافة إلى الصناعة 1%، وسط إبقائه على توقعاته بنمو العرض بنسبة 2% خلال مجمل العام الجاري 2019.

وفي نفس السياق، أفاد مجلس الاستثمار العالمي البلاتيني بأن العرض من قبل قطاع التعدين ارتفع بنسبة 1% مع نمو مشاريع التعدين، وذلك مع ترجيحه بأن ذلك النمو في الأساس يعود إلى عمليات تكرير المعادن في خطوط المعاملة التي تم إنشائها في عام 2018 والتي ساهمت في ارتفاع إعادة تدوير البلاتينيوم بنسبة 3%، وذلك على الرغم من أسعار البلاتينيوم المنخفضة خلال معظم 2019 أدى لانخفاض إعادة تدوير المجوهرات.

وجاءت التوقعات الأولية للمجلس لعام 2020 بفائض قدره 670 ألف أونصة، ما عكس التوقعات بانخفاض العرض 1% وتراجع 10% في الطلب ويرجع ذلك في الأغلب لانخفاض الطلب على الاستثمار، مع العلم، أنه من المتوقع أن يكون أعلى بكثير من متوسط الخمسة أعوام الماضي، إلا أنه ليس من المتوقع أن تكرر صناديق الاستثمار الطلب لمستوي القاسي مثل هذا العام، ومن المتوقع تراجع العرض من المناجم 2% عن 2018.