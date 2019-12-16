شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار النفط بالقرب من الأعلى له في ثلاثة أشهر متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 17 من أيلول/سبتمبر نوفمبر متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من الأدنى له في خمسة أشهر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للطاقة عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للطاقة في العالم.

وفي تمام الساعة 04:18 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم كانون الثاني/يناير 0.07% لتتداول عند مستويات 59.83$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 59.87$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 60.07$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم شباط/فبراير 0.09% لتتداول عند 64.99$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 65.05$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 65.22$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار 0.06% إلى مستويات 97.06 مقارنة بالافتتاحية عند 97.12، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 97.17.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين ثاني أكبر اقتصاد عالمياً عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 8.0% مقابل 7.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، متفوقة على التوقعات عند 7.6%، بينما أوضحت قراءة معدلات البطالة استقراراً عند 5.1% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر.

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كما تابعنا أيضا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن بيانات القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، مع صدور القراءة السنوية لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 6.2% مقابل 4.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع وتيرة إلى 5.1%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 5.1 مقابل 2.9 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 52.6 دون تغير يذكر عن تشرين الثاني/نوفمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 52.0 مقابل 51.6 في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس استقراراً عند 70 خلال تشرين الثاني/نوفمبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أفادت الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر بأن المرحلة الأول من الصفقة التجارية بين بلاده وبكين والتي تم التوصل إليها الجمعة الماضية "تمت بالكامل" وأن صادرات الولايات المتحدة إلى الصين سوف تتضاعف خلال العامين المقبلين، وجاء ذلك بالتزامن مع عدم تفعيل واشنطون للتعريفات الجمركية الإضافية 15% على سلع وبضائع صينية بقيمة 160$ مليار والتي كان من المقرر تفعيلها قبل التوصل للاتفاق.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضي، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 4 منصات إلى إجمالي 667 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 13 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، موضحة أول ارتفاع أسبوعي لها في ثمانية أسابيع، ويأتي ذلك بعد أن أوضحت الشهر الماضي تراجعها للشهر الثاني عشرة على التوالي.