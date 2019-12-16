شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 16-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد المؤشر من مكاسبه ليستهل تداولات اولى جلسات الأسبوع الحالي مرتفعا عند مستوى 6828 نقطة، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 6800 نقطة، ومصحوبا بارتفاع في كمية التداول، مما يعد اشارة ايجابية قد تمنح المؤشر ارتفاعا في الاجل القصير للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 7000 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 6750 نقطة.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,792 بينما مستوى المقاومة هو 6,854 نقطة
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