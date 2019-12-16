شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 16-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر من مكاسبه خلال جلسة امس الاحد، حيث استهل الجلسة مرتفعا عند مستوى 10308 نقطة، الا انه أغلق عند مستوى 10262 نقطة، مرتفعا بشكل طفيف مقارنة باغلاقه السابق، ومازال المؤشر يتداول بشكل متذبذب في الاجل القصير، وفي ظل استمرار الاداء السلبي لمؤشر استوكاسيتك، لذلك نتوقع استمرار تداول المؤشر بين مستوى 10400 ومستوى 10150 نقطة حتى اختراق احدهم.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,234 بينما مستوى المقاومة هو 10,305 نقطة
كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 16-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.