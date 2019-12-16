شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 16-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر من مكاسبه خلال جلسة امس الاحد، حيث استهل الجلسة مرتفعا عند مستوى 10308 نقطة، الا انه أغلق عند مستوى 10262 نقطة، مرتفعا بشكل طفيف مقارنة باغلاقه السابق، ومازال المؤشر يتداول بشكل متذبذب في الاجل القصير، وفي ظل استمرار الاداء السلبي لمؤشر استوكاسيتك، لذلك نتوقع استمرار تداول المؤشر بين مستوى 10400 ومستوى 10150 نقطة حتى اختراق احدهم.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,234 بينما مستوى المقاومة هو 10,305 نقطة