شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء اليوم الاثنين مع تباين مؤشرات الأسهم اليابانية وتراجع كل من مؤشرات الصينية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم الاسترالية عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي والصيني ووسط تقييم المستثمرين لتطورات الملف التجاري بين الولايات المتحدة والصين أكبر اقتصاديان في العالم.

هذا قد تابعنا الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن استراليا لشهر كانون الأول/ديسمبر والتي أظهرت اتساع انكماش القطاع الصناعي إلى ما قيمته 49.4 مقابل 49.9 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كما اتساع انكمش القطاع الخدمي إلى ما قيمته 49.5 مقابل 49.7 والتي عدت من انكماش بما قيمته 49.5 في تشرين الثاني/نوفمبر.

وجاء ذلك، قبل أن نشهد كشف وزارة الخزانة الاسترالية عن توقعاتها الاقتصادية والمالية لمنتصف العام المالي 2019/2020 الذي ينقضي في 30 من حزيران/يونيو المقبل والتي تضمنت تحقيق فائض 6.1 مليار دولار استراليا دون التوقعات السابقة في نيسان/أبريل الماضي بفائض 11.0 مليار دولار استراليا، وجاء ذلك مع خفض توقعات النمو إلى 2.25% من 2.75% وخفض توقعات نمو الأجور إلى 2.50% من 2.75%.

وفي نفس السياق، أعرب وزير الخزانة الاسترالي جوش فريدينبرج من خلال بيان له عن كون التوقعات تحتوي على "عمليات شطب كبيرة للإيرادات على خلفية الرياح المعاكسة الاقتصادية العالمية والمحلية"، وذلك مع استنكاره للقلق حول التباطؤ الاقتصادي ومعارضته للدعوات إلى إنفاق إضافي مثل ما تم الإعلان عنه مؤخراً في كل من نيوزيلندا واليابان، وقد تم أيضا خفض التوقعات للرصيد النقدي للحكومة لما دون 5.0 مليار دولار استرالي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تسارع النمو إلى 8.0% مقابل 7.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، متفوقة على التوقعات عند 7.6%، كما أظهرت القراءة السنوية للإنتاج الصناعي تسارع النمو إلى 6.2% مقابل 4.7%، أيضا أفضل من التوقعات عند 5.1%، بينما أوضحت قراءة معدلات البطالة استقراراً عند 5.1%.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس أفادت الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر بأن المرحلة الأول من الصفقة التجارية بين بلاده وبكين والتي تم التوصل إليها الجمعة الماضية "تمت بالكامل" وأن صادرات الولايات المتحدة إلى الصين سوف تتضاعف خلال العامين المقبلين، وجاء ذلك بالتزامن مع عدم تفعيل واشنطون للتعريفات الجمركية الإضافية 15% على سلع وبضائع صينية بقيمة 160$ مليار والتي كان من المقرر تفعيلها قبل التوصل للاتفاق.

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ويذكر أن لايتهايزر أعرب أيضا الجمعة عن رغبة واشنطون وبكين التوقيع على اتفاق المرحلة الأولى المكون من 86 صفحة خلال الأسبوع الأول من 2020 وأن التوقيع سوف يتم من قبل الوزراء وليس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع تطرقه إلى أنه لن يتم فرض تعريفات جديدة طالما التزام الطرفان بالاتفاق، وأنه يتوقع بدأ المرحلة الثانية من المفاوضات التجارية على الفور وأنه لن يتم الانتظار حتى انقضاء الانتخابات الرئيسية الأمريكية المقبلة 2020.

وفي نفس السياق، نوه لايتهايزر أيضا في نهاية الأسبوع الماضي لكون الصين سوف تقوم بشراء منتجات زراعية أمريكية بقيمة 40$ مليار وستعمل على زيادة تلك المشتريات إلى 50$ مليار، وجاء ذلك بالتزامن مع كشف وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة الماضية عن خفض التعريفات الجمركية على بضائع صينية بقيمة 120$ مليار بواقع النصف إلى 7.5%، بينما لا تزال بضائع صينية بقيمة 250$ مليار تخضع لرسوم 25%.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.01% ليربح 0.23 نقطة ويصل إلى المستوى 1,740.21، بينما انخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.05% ليخسر 12.97 نقطة ويصل إلى المستوى 24,010.13.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.16% ليخسر 6.53 نقطة ويصل إلى المستوى 3,961.69، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.07% ليخسر هو الأخر 2.08 نقطة ويصل إلى المستوى 2,965.60.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً بنسبة 0.17% ليخسر 45.85 نقطة ويصل إلى المستوى 27,641.91، كما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.08% ليخسر هو الأخر 1.82 نقطة ويصل إلى المستوى 2,168.43.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.18% ليخسر 20.46 نقطة ويصل إلى المستوى 11,221.13، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 1.48% ليربح 100.02 نقطة ويصل إلى المستوى 6,839.70.