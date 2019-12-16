شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم اليابانية تغلق شبه مستقرة والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات الجلسة الصباحية شبه مستقرة اليوم الاثنين . وتراجع نيكي 0.28 في المئة إلى 23955.20 نقطة في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.12 في المئة إلى 1737.86 نقطة.

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