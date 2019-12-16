شكرا لقرائتكم خبر عن "المصرى للدراسات": ثبات أسعار المدخلات والمنتجات والأجور فى أكتوبر و ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع الشركات الكبيرة ثبات كل من أسعار المدخلات وأسعار المنتجات النهائية والأجور، وذلك خلال الربع المقبل "أكتوبر- ديسمبر"، وهو ما يمكن إرجاعه إلى قدرة الشركات الكبيرة على التكيف مع الإجراءات الأخيرة للإصلاح الاقتصادي أكثر من الشركات الصغيرة.

وفي المقابل، تتوقع الشركات الصغيرة والمتوسطة وفق بارومتر الأعمال الصادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ارتفاعا طفيفا في أسعار المدخلات ومن ثم ارتفاع طفيف في مؤشري أسعار المنتجات النهائية والأجور، وتجدر الإشارة هنا إلى أن التوقعات بشأن أسعار المدخلات جاءت أفضل من الربع السابق لكل من الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة على السواء، حيث أشارت التوقعات الخاصة بالربع السابق إلى ارتفاع ملحوظ في هذه الأسعار.

ورجحت الشركات الكبيرة تحسن طفيف في الاستثمار والتشغيل، بالنسبة للربع المقبل "أكتوبر- ديسمبر 2019" مشابهة لتوقعات الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتوقع الشـــركات ارتفاعا طفيفا في كل من مؤشري الاستثمار والتشغيل.