شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 16-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم مصرف الإنماء (1150) ارتفاعاً في آخر جلساته، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، وسط تأثره باختراق خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم أرباحاً جيدة بلغت نسبتها 6.49% بما يعادل 1.56 نقطة، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 24.40، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 26.55.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.05 ومستوى المقاومة 26.55.