شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يحاول تعويض بعض خسائره – تحليل صباحي – 16-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم دار الأركان (4300) في آخر جلساته، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض بعضاً من خسائره السابقة، وأيضاً ليحاول تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، ليحقق السهم أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 1.80% بما يعادل 0.18 نقطة، ولكن بالرغم من ارتفاع السهم إلا أنه يظل مستقراً أدنى مستوى 10.32، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 8.24 إلى 12.4)، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن مع وجود احتمالية للمزيد من الارتفاع ليكمل محاولاته تعويض بعض خسائره، ولكن يظل الضغط السلبي قائماً طيلة استقراره أدنى مستوى المقاومة 10.81، ليستهدف مستوى الدعم 9.83 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.83 ومستوى المقاومة 10.40.