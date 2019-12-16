الراجحي يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 16-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم الراجحي (1120) على عدم تغيير في آخر جلساته، بسبب وجود إشارات مختلطة حوله تدفعه للتماسك وأولها الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن يظل الضغط السلبي القائم بسبب تداولاته بنطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك وطيلة تداولات السهم بنطاق تلك القناة السعرية نتوقع له الانخفاض بتداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 61.70.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 61.70 ومستوى المقاومة 65.30.
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