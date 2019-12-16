شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 16-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم سبكيم العالمية (2310) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 3.78% بما يعادل 0.62 نقطة، ولكن بالرغم من عودة ارتفاع السهم نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها.

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لذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 17.30، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 18.36.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.42 ومستوى المقاومة 17.70.