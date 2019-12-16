تبوك الزراعية يتصدر القائمة الخضراء – تحليل صباحي – 16-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسى سهم تبوك الزراعية (6040) باللون الأخضر في آخر جلساته، ليتصدر بهذا الارتفاع قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالنسبة المئوية، فقد حقق أرباحاً بلغت نسبتها 8.55% بما يعادل 0.73 نقطة، ويأتي ارتفاع السهم نتيجة ثبات مستوى الدعم المهم 8.59، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 11.08 إلى 7.05)، وذلك بدعم إيجابي متواصل بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وسط محاولات السهم تصريف تشبعه الشرائي بها.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 8.59، ليستهدف مستوى المقاومة 10.22 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.59 ومستوى المقاومة 9.80.
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