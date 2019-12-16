شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يغلق على ارتفاع حذر – تحليل صباحي – 16-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم كيان السعودية (2350) على ارتفاع في آخر جلساته، ويأتي ارتفاع السهم على اثر ثبات مستوى الدع 10.00، هذا المستوى الذي كنا قد أشرنا إليه بتقاريرنا السابقة، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على هذا الارتفاع الطفيف، الذي بلغت نسبته 0.60% بما يعادل 0.06 نقطة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى البعيد، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 10.00، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المحوري 9.63.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.85 ومستوى المقاومة 10.20.