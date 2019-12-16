شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الجوف ينخفض بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 16-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم أسمنت الجوف (3091) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر جديدة في جلسة اتسمت بالتذبذب بلغت نسبتها -0.45% بما يعادل -0.04 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة المحوري 8.96، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 9.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.70 ومستوى المقاومة 9.20.