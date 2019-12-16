شكرا لقرائتكم خبر عن التعمير يستقر بمنطقة سلبية – تحليل صباحي – 16-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم التعمير (4150) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ولكنه يظل يعاني من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة المحوري 14.23، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة بالمدى المتوسط (من 10.68 إلى 16.43).

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لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند سعر 13.56 الذي يمثل نسبة 50% منها، وذلك طيلة ثبات مستوى المقاومة 14.23.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.82 ومستوى المقاومة 14.23.