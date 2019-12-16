شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 16-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ويأتي ارتفاع المؤشر وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع الدعم الإيجابي المستمر بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق المؤشر أرباحاً في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.55% بما يعادل 43.73 نقطة، أمام ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية.

توقعاتنا السابقة تظل كما هي بارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى المقاومة 8084.89، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المهم 8316.25.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7924.14 ومستوى المقاومة 8200.00.

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