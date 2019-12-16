شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأعلى له في خمسة أشهر أمام نظيره الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد توالي ارتداده من الأعلى له منذ 26 من تموز/يوليو الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها في مطلع هذا الأسبوع عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:09 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.15% إلى مستويات 0.6882 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6892، بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6870، بينما حقق الأعلى له عند 0.6895، مع العلم، أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.6876.

هذا قد تابعنا الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن استراليا لشهر كانون الأول/ديسمبر والتي أظهرت اتساع انكماش القطاع الصناعي إلى ما قيمته 49.4 مقابل 49.9 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كما اتساع انكمش القطاع الخدمي إلى ما قيمته 49.5 مقابل 49.7 والتي عدت من انكماش بما قيمته 49.5 في تشرين الثاني/نوفمبر.

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وجاء ذلك، قبل أن نشهد كشف وزارة الخزانة الاسترالية عن توقعاتها الاقتصادية والمالية لمنتصف العام المالي 2019/2020 الذي ينقضي في 30 من حزيران/يونيو المقبل والتي تضمنت تحقيق فائض 6.1 مليار دولار استراليا دون التوقعات السابقة في نيسان/أبريل الماضي بفائض 11.0 مليار دولار استراليا، وجاء ذلك مع خفض توقعات النمو إلى 2.25% من 2.75% وخفض توقعات نمو الأجور إلى 2.50% من 2.75%.

وفي نفس السياق، أعرب وزير الخزانة الاسترالي جوش فريدينبرج من خلال بيان له عن كون التوقعات تحتوي على "عمليات شطب كبيرة للإيرادات على خلفية الرياح المعاكسة الاقتصادية العالمية والمحلية"، وذلك مع استنكاره للقلق حول التباطؤ الاقتصادي ومعارضته للدعوات إلى إنفاق إضافي مثل ما تم الإعلان عنه مؤخراً في كل من نيوزيلندا واليابان، وقد تم أيضا خفض التوقعات للرصيد النقدي للحكومة لما دون 5.0 مليار دولار استرالي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 5.1 مقابل 2.9 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 52.6 دون تغير يذكر عن تشرين الثاني/نوفمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 52.0 مقابل 51.6 في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس استقراراً عند 70 خلال تشرين الثاني/نوفمبر.