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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإنتاج الصناعي، مبيعات التجزئة واستقرار معدلات البطالة في الصين والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تسارع النمو إلى 8.0% مقابل 7.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، متفوقة على التوقعات عند 7.6%.
كما أظهرت القراءة السنوية للإنتاج الصناعي تسارع النمو إلى 6.2% مقابل 4.7% في تشرين الأول/أكتوبر، أيضا أفضل من التوقعات عند 5.1%، بينما أوضحت قراءة معدلات البطالة استقراراً عند 5.1% دون تغير عن القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر.
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