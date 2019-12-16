شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض معدل البطالة إلى 12 % والان نبدء بالتفاصيل

كشفت هيئة الإحصاء عن تراجع معدل البطالة لإجمالي السعوديين «الذكور والإناث 15 سنة فأكثر» إلى 12 % في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بـ 12.3% في الربع الثاني، مشيرة إلى أن معدل بطالة إجمالي السكان 15 سنة فأكثر انخفض إلى 5.5 %، مقارنة بـ 5.6 %، في نفس فترة المقارنة.

وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء، أمس، نشرة سوق العمل للربع الثالث من عام 2019.

وأظهرت نتائج المسح ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين الذكور والإناث 15 سنة فأكثر، حيث بلغ 45.5 % في الربع الثالث من عام 2019م مقارنة بـ 45.0 % في الربع السابق، في حين بقي معدل المشاركة الاقتصادية بين السعوديات ثابتا عند 23.2 %.

وأوضحت نتائج النشرة أن إجمالي عدد المشتغلين السعوديين الذكور والإناث وفقًا لبيانات السجلات الإدارية للربع الثالث 2019م قد سجل ارتفاعا حيث بلغ 3.100.812 مشتغلا في الربع الثالث من عام 2019م مقارنة بـ 3.090.248 مشتغلا في الربع الثاني.

ووفقًا لنتائج النشرة، فقد بلغ إجمالي عدد السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلات الإدارية في المملكة خلال الربع الثالث من عام 2019م 1.025.328 فردا.