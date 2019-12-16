شكرا لقرائتكم خبر عن زخم أرامكو يضع سوق الأسهم في مقدمة اهتمامات المستثمرين والان نبدء بالتفاصيل

بعد واحدٍ من أكثر الأسابيع جدلية بين المتداولين أنهى سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع المنصرم على ارتفاع بلغ 100 نقطة أي بنسبة 1.27% وأعتقد أن الصعود مبرر فنيا ومعنويا بعد استقبال طرح شركة أرامكو في السوق المحلي، ورغم تراجع المؤشر العام آخر جلستين إلا أن التوجه العام الإيجابي القائم حاليا لا يزال ساري المفعول، ولكن تحقيق المؤشر العام لمكاسب بلغت في أقصاها 11% منذ شهر أكتوبر وحتى الآن يوجب على السوق التهدئة قليلا لتكوين قواعد سعرية متينة تمكنه من تسجيل أرقام عليا جديدة.

ويبدو أن تزامن السيناريو التصحيحي المفترض مع نهاية العام يبدو مبررا، حيث إن الإعلانات السنوية لمعظم القطاعات لن تكون جيدة ما عدا قطاع البنوك والاتصالات والطاقة، هذا بالإضافة إلى تأثيرات الحرب التجارية وتراجع أسعار النفط طوال العام الحالي مقارنة بالعام 2018م.

أما من حيث التداولات الأسبوعية للأسبوع الماضي فقد بلغت نحو 32.2 مليار ريال مقارنة بنحو 10 مليارات ريال للأسبوع الذي قبله، وهذا الارتفاع الكبير رغم أنه مبرر بطرح أكبر شركة في العالم للتداولات، إلا أنني أقرأ أن تغيرا إستراتيجيا طرأ على السوق وأن قبل طرح أرامكو من حيث السيولة ليس كما بعده؛ لأن هذه السيولة الكبيرة المضافة للسوق تعني زخما كبيرا وحافزا مهما لدفع السوق للصعود خلال الفترة القادمة، وأن سوق الأسهم بات في مقدمة اهتمامات المستثمرين خاصة مع إيجابية أسعار النفط وأن ارتباط السوق بحركة النفط بات أكبر من ذي قبل.

» التحليل الفني

لا شك أن المؤشرات الفنية المتضخمة توحي بأن المؤشر العام بات أقرب للتصحيح منه للصعود ويتضح ذلك جليا من خلال فشل السوق في اختراق مقاومة 8.150 نقطة والتي أعتبرها شرارة الصعود المتوقع عدا ذلك فإن السوق أقرب للتصحيح حتى مناطق 7.900 نقطة.

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وأتوقع أن التصحيح المرتقب في حال حدوثه سيمكن السيولة الساخنة من التوجه نحو الأسهم المتوسطة والصغيرة ويدفعها لتحقيق مكاسب سوقية جيدة وسيبقى الحال كذلك حتى ينتهي السوق من المسار التصحيحي المتوقع.

أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع الطاقة قد تمكن من ملامسة قمة 5.500 نقطة والتي أعتقد أنها ستكون نهاية المسار الصاعد الحالي قبل أن تبدأ حركتها التصحيحية، لكن سيبقى ذلك الأمر مرهونا بتضمين أرامكو ضمن حسبة المؤشر العام للسوق وللقطاع يوم الأربعاء المقبل وما سيعقبه من تغيرات جوهرية.

وعند النظر إلى أداء قطاع المواد الأساسية أجد أنه حتى الآن لم يتمكن من الاستقرار فوق مستوى 5.000 نقطة وهذا يفتح المجال أمام المزيد من الحركة الهادئة مما سيدفع شركات هذا القطاع إلى البقاء في مسارات ضبابية.

من جهة أخرى، أجد أن قطاع البنوك أعطى إشارة غير مؤكدة حتى الآن على البدء في مسار تصحيحي بعد أن فشل في اختراق مقاومة 8.000 نقطة وهذا سيشكل ضغطا على أداء البنوك والسوق بشكل عام.