شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف ريال غرامة التأخير في التسجيل بمنصة الرصد السياحي والان نبدء بالتفاصيل

دعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المستثمرين السياحيين إلى التسجيل في المنصة الوطنية للرصد السياحي، مشيرة إلى أن الاشتراك يعد إلزاميا بدءا من يوم الأربعاء المقبل، فيما ستوقع غرامة تصل إلى 100 ألف ريال حال عدم التسجيل أو إلغاء الترخيص أو كليهما معا، لا سيما بعد منح المستثمرين مهلة كافية للتسجيل.

جاء ذلك خلال ورشة عمل أقامتها الهيئة بمقر غرفة الشرقية أمس الأحد، وأدارها مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة المهندس عبداللطيف البنيان، وتحدث خلالها كل من رئيس الوحدة الهندسية بالهيئة المهندس عبدالرحمن الصفدي، ومديرة إدارة التطبيقات المؤسسية من الهيئة الجوهرة المقبل، وخصصت للمستثمرين في قطاع الإيواء، إذ أشار البنيان في مقدمة الورشة إلى تطلع الهيئة لتحقيق المزيد من الأهداف أبرزها تطوير الصناعة الفندقية، ولا يتم ذلك إلا على أسس علمية ومعلوماتية دقيقة.

من جانبه، أوضح الصفدي أن المنصة هي آلية تكامل إلكترونية، يتم من خلالها ربط المؤسسات السياحية بالذاكرة المركزية لاستجلابها إلكترونيا، واستخدامها لأغراض بحثية وإحصائية تدعم تطوير قطاع الإيواء السياحي.. مؤكدا أن المعلومات المطلوبة هي عامة لا تتعرض لأي معلومات خاصة عن المنشآت أو عن النزلاء، ويتم التعامل معها بمنتهى الخصوصية أيضا بما يتوافق وأهداف الهيئة الرامية لتطوير السياحة بشكل عام.

وأكد أن المنصة تسهم في اختصار الوقت للحصول على أي معلومة عن القطاع السياحي وقطاع الإيواء بالتحديد، بحيث تحصل الهيئة على المعلومات دون الحاجة لأعمال إضافية من قبل المنشآت.