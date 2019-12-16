شكرا لقرائتكم خبر عن «إياتا» تطلق برنامجا لرفع كفاءة تدقيق «مناولة الشحن» والان نبدء بالتفاصيل
وطرح الاتحاد الدولي للنقل الجوي «شهادة تدقيق القدرة التشغيلية للمنشأة الذكية»، ما يضمن للخطوط الجوية التزام المنشآت الحاصلة على هذه الشهادة بالقرارات والممارسات الموصى بها من قبل «إياتا» على صعيد مناولة الشحن وفق الكتيّب الخاص بالاتحاد.
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