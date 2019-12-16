الاقتصاد

«إياتا» تطلق برنامجا لرفع كفاءة تدقيق «مناولة الشحن»

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كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» عن إطلاق برنامج «القدرة التشغيلية للمنشأة الذكية» لرفع المعايير العالمية لعمليات مناولة الشحن، والذي يهدف إلى الحد من تعقيدات ومضاعفات التدقيق ضمن منشآت مناولة الشحن، وتضم هذه الخطوة الجديدة من ’إياتا‘ عنصرين رئيسيين: برنامج التدقيق المعياري العالمي، والالتزام بالحد من عمليات التدقيق.

وطرح الاتحاد الدولي للنقل الجوي «شهادة تدقيق القدرة التشغيلية للمنشأة الذكية»، ما يضمن للخطوط الجوية التزام المنشآت الحاصلة على هذه الشهادة بالقرارات والممارسات الموصى بها من قبل «إياتا» على صعيد مناولة الشحن وفق الكتيّب الخاص بالاتحاد.

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