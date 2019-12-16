الاقتصاد

إتاحة تراخيص التخفيضات الموسمية إلكترونيا

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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن فتح نافذة التقديم لإصدار تراخيص التخفيضات لموسم تخفيضات نهاية العام، عبر نظام التخفيضات الإلكتروني للفترة من 25 ديسمبر 2019م حتى 5 يناير 2020م، حيث سيتمكن أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية من تقديم طلب تراخيص التخفيضات الموسمية دون فقدان أي رصيد من أيام التخفيضات المتاحة سنويا.

ويتيح نظام التخفيضات الإلكتروني الذي أطلقته وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال إمكانية الاستفادة من خدمة التخفيضات الموسمية إلكترونيا، والتي تم إطلاقها في بداية شهر أبريل من 2018. وتدعو الوزارة أصحاب المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية للتقدم بطلب رخص التخفيضات الموسمية والاستفادة من هذه الخدمة عبر الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني واختيار نوع الترخيص واستكمال باقي البيانات وبعدها تسديد رسوم الرخصة إلكترونيا عبر نظام سداد.

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