شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة تراخيص التخفيضات الموسمية إلكترونيا والان نبدء بالتفاصيل
ويتيح نظام التخفيضات الإلكتروني الذي أطلقته وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال إمكانية الاستفادة من خدمة التخفيضات الموسمية إلكترونيا، والتي تم إطلاقها في بداية شهر أبريل من 2018. وتدعو الوزارة أصحاب المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية للتقدم بطلب رخص التخفيضات الموسمية والاستفادة من هذه الخدمة عبر الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني واختيار نوع الترخيص واستكمال باقي البيانات وبعدها تسديد رسوم الرخصة إلكترونيا عبر نظام سداد.
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