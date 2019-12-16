شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد فترتي مزاد الإغلاق والتداول 20 دقيقة.. الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) أنها ستُمدد فترة مزاد الإغلاق ليوم الثلاثاء القادم، لتصبح عشرين دقيقة (بدلا من عشر دقائق)، وستمدد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضا لعشرين دقيقة (بدلا من عشر دقائق)، وبالتالي تبدأ فترة مزاد الإغلاق الساعة 3:00 مساء وتنتهي الساعة 3:20 مساء، وتبدأ فترة التداول على سعر الإغلاق الساعة 3:20 مساء وتنتهي الساعة 3:40 مساء. وأوضحت (تداول) أن تمديد الفترتين يأتي بالتزامن مع بدء الانضمام السريع لشركة «أرامكو السعودية» إلى مؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة يوم الأربعاء 21 /‏ 4 /‏ 1441هـ الموافق 18 /‏ 12 /‏ 2019 م، وذلك بحسب أسعار الإغلاق ليوم الثلاثاء 20 /‏ 4 /‏ 1441هـ الموافق 17 /‏ 12 /‏ 2019م.

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