شكرا لقرائتكم خبر عن 8600 منشأة صغيرة تطرح مشروعات في «فرصة» والان نبدء بالتفاصيل
ويهدف برنامج تسعة أعشار إلى دعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال حزمة من الخدمات الإلكترونية، المتوافرة على الموقع الإلكتروني.
وتوفر البوابة الإلكترونية للبرنامج المنصات الإلكترونية التالية: «فرصة، تجار، إمداد، بحر، كنف، زاد، أطوار، أبواب»؛ بهدف تغيير ثقافة العمل لدى الأفراد والمجتمع.
وتشمل الخدمات التي توفرها المنصات الإلكترونية للبرنامج تقديم دليل تفاعلي لرواد الأعمال في كل مراحل مشاريعهم من الفكرة إلى الإطلاق، وعددا من الحلول التمويلية لخدمة المنشآت القابلة للنمو، وتقديم خدمات وتطبيقات لإدارة وتطوير وتشغيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإمداد المنشآت ورواد الأعمال ببيانات ومعلومات لمساعدتهم في اتخاذ القرارات المهمة لأعمالهم. وتشمل خدمات برنامج تسعة أعشار، مسرعة لصقل الأفكار التجارية ونيل الإرشاد والدعم لتنميتها، ومنصة «تجار» لخدمة الأعمال المنزلية وأصحاب الأعمال، ومنصة «بحر» التي تجمع المستقلين مع أصحاب العمل لإنجاز المشاريع بسرعة وكفاءة، وكذلك منصة «فرصة» التي تمنح المستفيدين فرصة المنافسة على أوامر الشراء المطروحة من قبل شركاء البرنامج.
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