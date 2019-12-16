شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بارتفاع سهم أرامكو لـ40 ريالا قبل الإدراج الرسمي والان نبدء بالتفاصيل

في تطورات جديدة لسهم أرامكو حافظ أمس مستثمرو أسهم أرامكو على أسهمهم في الجلسة الثالثة للسهم بعد أن سجلت الجلسة تراجعا كبيرا في الصفقات التي بلغت ما يقارب 63 ألف صفقة بكميات متداولة 81 مليون سهم بقيمة بلغت ما يقارب 3 مليارات ريال، وذلك عكس الصفقات التي سجلت في الجلسة الثانية خلال يوم الخميس الماضي بعد أن بلغت 144 ألف صفقة بكميات متداولة بلغت 415 مليون سهم بقيمة 15 مليار ريال.

وتعود التطورات الجديدة بعد المؤشرات والتوقعات للسهم بارتفاعه إلى 40 ريالا، وذلك قبل ضمه لمؤشر السوق بعد اليوم الخامس للتداول بعد غد الأربعاء، حيث ستعتمد «تداول» على سعر إغلاق سهم الشركة بعد اليوم الخامس لضمه إلى مؤشر تاسي، إذ إن هذه الآلية تحقق للسعر التوازن قبل أن يكون مؤثرا على المؤشر.

ووفقا لتحليل خاص استنادا إلى بيانات السوق المالية «تداول»، فإن إجمالي الصفقات، التي تمت منذ بداية تداول السهم 247.57 ألف صفقة، وذلك لكمية الأسهم 520.705 ملايين سهم بلغت قيمتها الإجمالية نحو 19.6 مليار ريال.

وتضمنت الجلسة الأولى 39.069 صفقة، بكمية أسهم متداولة بلغت نحو 24.422.270 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 860 مليون ريال، فيما شملت الجلسة الثانية نحو 144.692 ألف صفقة بكمية أسهم متداولة تقدر بنحو 415 مليون سهم، وبقيمة 15.8 مليار ريال.

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في حين بلغت في اليوم الثالث 63 ألف صفقة بكميات متداولة 81 مليون سهم بقيمة بلغت ما يقارب 3 مليارات ريال. فيما أشار التحليل إلى نسبة ارتفاع السهم منذ تداوله في السوق المالية بلغ 17%.

ويرى عضو جمعية الاقتصاد السعودي والخبير الاقتصادي محمد بن فريحان، أن هدوء الصفقات ليوم أمس يعود لوجود توقعات ومؤشرات بارتفاع سهم أرامكو إلى 40 ريالا، وذلك قبل ضمه لمؤشر السوق.

وعن ارتفاع عدد الصفقات للجلسة الثانية للسهم ليوم الخميس الماضي علق بن فريحان بأن إعلان شركة بوبيان للبتروكيماويات الكويتية عن بيعها كامل أسهمها في شركة أرامكو السعودية البالغة 3.326 مليون سهم بقيمة 10.2 مليون دينار كويتي (127.5 مليون ريال) هو السبب المؤثر في ارتفاع عدد الصفقات إلى 144 ألف صفقة وبقيمة بلغت 15 مليار ريال.