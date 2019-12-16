شكاوى مطاعم الخمس نجوم من المحليات تتصدر عمومية المنشآت السياحية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصرى، الجمعية العمومية العادية لها ،اليوم الاثنين ، بحضور عبد الفتاح العاصى، وكيل أول وزارة السياحة، رئيس قطاع الفنادق والقرى والمنشآت السياحية، لبحث عدد من المشكلات التى تواجه قطاع المطاعم السياحية.
وقالت الغرفة ،أن مشكلة التدخل السافر والتجاوزات الخطيرة، التى ترتكب من قبل بعض أجهزة المحليات تجاه المنشآت السياحية، سوف تتصدر الموضوعات التى يطرحها أعضاء الجمعية العمومية، خاصة وإن هذه التجاوزات غير قانونية وتُعد تغولاً على اختصاصات وزارة السياحة، وقد تسببت فى غلق وإيقاف نشاط بعض المنشآت السياحية دون مبرر أو سند قانونى، وبالتالى تهديد العمالة بها بالتشرد والفصل، لعدم قدرة المنشآت على الوفاء بسداد المستحقات عليها نتيجة لوقف نشاطها وإغلاقها.
وأشارت الغرفة ، إلى أن هناك مطالبات من الأعضاء بضرورة تفعيل القوانين التى تحد من هذه التدخلات والتجاوزات، وعرض الأمر على مجلس الوزراء للفصل فى هذه التدخلات، وحتى يمكن للقطاع السياحى أن يقوم بمهمامه على الوجه الأكمل، وخاصة وإنه يُعد الحصان الأسود فى إيرادات مصر من العملات الأجنبية، ويتفوق بها على الصناعات التصديرية والبترولية الأخرى ودخل قناة السويس.
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