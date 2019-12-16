«مبادلة للعقارات والبنية التحتية» تحقق نتائج إيجابية

كشف علي عيد المهيري، المدير التنفيذي لوحدة «مبادلة للعقارات والبنية التحتية «أن الوحدة تمكنت من تأجير 30 ألف متر مربع من المساحات المكتبية لمستأجرين جدد خلال ال 18 شهراً الماضية، موضحاً أن أكثر من 65 شركة أسست مقار لها ضمن مُربعة سوق أبوظبي العالمي خلال نفس الفترة.

وأوضح المهيري خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام أن «الجاليريا جزيرة المارية» استقطب منذ الافتتاح في 4 سبتمبر الماضي 4.7 مليون زائر حتى تاريخ 17 نوفمبر الماضي، وخلال شهر أكتوبر 2019 فقط، استقبل«الجاليريا» أكثر من 2.2 مليون زائر.

وقال المهيري:«شهد «الجاليريا» افتتاح أول دار عرض لسينما «آي ماكس» وأول متجر «ديكاثلون» ومتجر «مسقايديد» في العاصمة أبوظبي. بالإضافة إلى أول مطعم «بليز بيتزا» في الإمارات، وخلال الأسابيع الماضية، شهد «الجاليريا» افتتاح أكبر متجر «ويتروس» في أبوظبي، إضافة إلى«كابودل» «سنتر بوينت» و «إكتريم زون»، كما انضم «شانيل» إلى قسم المتاجر الفخمة في «الجاليريا» وافتتاح أول بوتيك للعلامة التجارية الفخمة في أبوظبي، كما جرى افتتاح 3 حدائق عائلية وهم «سكاي بارك» في الطابق الرابع، وحديقة العائلة وحديقة الرياضة في الطابق الثاني.

وأعرب المهيري عن توقعاته أن يزيد الإشغال في فندق «فورسيزونز أبوظبي» خلال عام 2019 بما يقارب 8 آلاف ليلة فندقية أي بنسبة 80% من حجم الإشغال، بينما نمت إيرادات الغرف بالفندق بنسبة 20% حتى الآن، مشيراً إلى استقرار الإشغال في فندق «روزوود أبوظبي» عند مستويات قوية تصل إلى نحو 70%، وذلك في الوقت الذي يدخل الفندق حالياً عامه السادس. وذكر المهيري أن فندقي «فورسيزونز أبوظبي» و«روزوود أبوظبي» يمتلكان مجموعة من الشقق الفندقية التي يصل إجمالي عددها إلى 251 منزلاً، وقد حقق الفندقان سجلاً قوياً في معدلات الإشغال والتي تجاوزت نسبتها 90% على مدار السنوات الماضية، ما يجعلهما ضمن أعلى المرافق الفندقية من حيث معدلات التأجير في أبوظبي،وفي الوقت الحالي، يحظى الفندقان بقائمة انتظار نتيجة الطلب المرتفع على المرافق بهما.

Advertisements

وأوضح أنه منذ افتتاح التوسعات بمركز «الجاليريا»، ارتفع الطلب على خدمات الترفيه بالفندقين خلال عطلات نهاية الأسبوع، والذي يعكس النمو المتزايد لمرافق وخدمات الترفيه والتجزئة بجزيرة المارية.

وأفاد المدير التنفيذي لوحدة «مبادلة للعقارات والبنية التحتية بأنه في أبريل 2019، وقّعت وحدة»مبادلة للعقارات والبنية التحتية«على البنود الأساسية ل 7 عقود بيع قطع أراض لأغراض سكنية ومنشآت مدرسية مع مطورين أبدوا اهتمامهم بالشراء والتطوير في«المارية»، حيث يصل إجمالي المساحة لهذه القطع إلى حوالي 150 ألف متر مربع.

وأشار إلى أن وحدة «مبادلة للعقارات والبنية التحتية»استكملت بيع قطعتي أرض للأغراض السكنية إلى شركة»وي بريدج«بمساحة إجمالية تبلغ 44,220 متراً مربعاً، حيث ستوفر القطعتان 772 شقة فندقية عند استكمال أعمال الإنشاءات (في المارية فيستا)، بينما تعكف شركة»فارغلوري«حالياً على استكمال الإنشاءات في مشروع«الماريه بلازا »، والذي سيوفر220 شقة فاخرة بمجرد الانتهاء منه.

وقال المهيري: تحرص «مبادلة للعقارات والبنية التحتية» باستمرار على توفير مرافق متميزة من الناحية المعمارية والتصاميم وفق أرقى المعايير الحضرية بجزيرة المارية، بما يسهم في الارتقاء بخدماتها ومرافقها.