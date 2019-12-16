تكريم «مالية الشارقة» ضمن «تحدي جوائز التميّز الحكومي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

تقديراً لإنجازاتها وفوزها بالعديد من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية خلال العام الجاري، تم تكريم دائرة المالية المركزية بالشارقة كأفضل الجهات الحكومية الفائزة في تحدي جوائز التميّز الحكومي، خلال الحفل الذي أقيم مؤخراً في فندق روضة المروج دبي، تزامناً مع احتفالات الدولة بيومها الوطني ال48.

وتسلّم حسن باشا، مدير مكتب دعم القرار في دائرة المالية المركزية بالشارقة، وريما الشامسي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في الدائرة، درع الجائزة خلال الحفل الذي حضره ممثلو العديد من الجهات الحكومية والشركات المتميّزة على مستوى دولة الإمارات والمستوى الإقليمي.

وتعمل دائرة المالية المركزية على إدارة وتنمية وتوفير السيولة النقدية، وتطوير منظومة موازنة الأداء، وتنفيذ سياسات مالية متكاملة وفعّالة، وبناء نموذج عالمي في المالية العامة، وتمكين التحول الذكي، وتطبيق خدمات بفئة 7 نجوم، إضافة إلى تعزيز منظومة الرقابة الداخلية.