مجموعـة تيكـوم تعـزز شراكتهـا الاستراتيجية مع مؤسسة محمد بن راشد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت أمس مجموعة تيكوم، العضو في دبي القابضة، عن تجديد وتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بهدف الوصول إلى مجموعة أكبر من رياديي الأعمال المحليين وتحقيق فوائد ملموسة تدعم ريادة الأعمال وتُمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الازدهار في دبي.

وتعزيزاً للشراكة الاستراتيجية القائمة التي تجمع بين مؤسستين تجتمعان على دعم بيئة الأعمال وتحفيز الابتكار في الإمارة، سيستمر أصحاب المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتيين من الاستفادة من المزايا والتسهيلات وسهولة تأسيس وممارسة أعمالهم في مجمعات الأعمال التابعة ل (تيكوم)، كما ستقوم الآن بشمل رياديي الأعمال من دول الخليج الشقيقة الأعضاء في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين يتطلعون لتأسيس أعمالهم وتوسعتها في دبي. وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 95% تقريباً من إجمالي عدد الشركات العاملة في دبي، وتشغل 42% من القوة العاملة وتساهم تقريباً بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

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وقال مالك آل مالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دبي، نعمل دوماً في مجموعة تيكوم على توفير سبل النجاح للأعمال ولاسيما لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لما له من دور حيوي في قيادة الموجة التالية من الابتكار والنمو، وذلك من خلال تطوير بيئة الابتكار الملائمة وتسهيل ممارسة الأعمال ودعم المواهب الريادية، تعزيزاً لمكانة دبي كوجهة عالمية للأعمال.

وقال عبدالباسط الجناحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: تتيح لنا الشراكة مع مجموعة تيكوم توفير حلول الأعمال السلسة والتسهيلات المتميزة لأعضائنا، فرصة لتقديم الأفضل في مجال الأعمال التجارية، والمبادرات والاستراتيجيات المبتكرة، والتي سنعتمد عليها لتخطيط وبناء الجيل الجديد من الشركات الناشئة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتقدم مجموعة تيكوم الدعم للأعضاء في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي من خلال مزايا ملموسة ورسوم تفضيلية وخدمات ميسرة لتسهيل إنشاء الأعمال التجارية في مختلف مجمعات أعمال تيكوم العشرة.

وتقوم مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع بدعم مجموعة تيكوم في تنفيذ مهامها عبر تمكينها من الوصول إلى الوثائق والمصادر الضرورية التي تتيح لرواد الأعمال، فرصة لتأسيس وتوسعة أعمالهم في دبي.