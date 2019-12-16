«اللولو» تفتتح فرعها العاشر في الكويت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



افتتحت مجموعة «اللولو هايبر ماركت» العالمية الفرع العاشر لها في الكويت في مجمع الحشان التجاري في الفحيحيل.

وافتتح «الهايبر ماركت» الجديد عبد الكريم تقي عبد الكريم، مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالكويت، بحضور صقر ناصر الريسي، سفير دولة الإمارات لدى الكويت، ويوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة «اللولو» العالمية وعدد من كبار الشخصيات.

وقال يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة «اللولو» العالمية:«سنمضي قدماً في خططنا التوسعية في دول مجلس التعاون الخليجي وجميع دول العالم، لقد كانت سياستنا دائماً هي توفير تجربة تسوق فريدة أقرب إلى السكان بدلاً من جعلهم يسافرون لمسافات طويلة، ومع افتتاح هذا المتجر الجديد، سيتوفر للمواطنين والمقيمين هنا خيارات ضخمة من المنتجات عالية الجودة بأسعار جذابة وتنافسية، كما نعتقد أن مركز التسوق الجديد هذا سيعزز حضورنا ويساعدنا على إعطاء المزيد من القيمة لعملائنا في الكويت».