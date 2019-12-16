شكرا لقرائتكم خبر عن 7.2 % التراجع في إنتاج «أوبك» خلال 11 شهراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت نسبة تراجع متوسط إنتاج أعضاء «أوبك» 7.2% في الأشهر ال 11 الأولى في خطوة تعكس استمرار ارتفاع وتيرة انخفاض الإنتاج وعلى نحو ينسجم مع القرارات التي أخذتها المنظمة. وأظهرت أحدث الإحصائيات التي أصدرتها أوبك أن متوسط الإنتاج للأعضاء بلغ 29.551 مليون برميل يومياً خلال شهر نوفمبر من العام الجاري بانخفاض قدره 2.313 مليون برميل مقارنة مع نهاية عام 2018. (وام)

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