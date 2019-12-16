«سياحة عجمان» تطلق تطبيق الثريا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”

دشنت دائرة التنمية السياحية في عجمان تطبيق الثريا للتميّز الوظيفي الأول من نوعه لدائرة حكومية في الإمارة، وهو عبارة عن نظام إلكتروني يوفر بيئة عمل سعيدة للموظفين، تتواكب مع رؤية عجمان 2021.

ويرتكز النظام الإلكتروني الجديد على 5 قيم مؤسسية هي الشغف، والأداء، والعناية، والشفافية، والإبداع عند الموظفين، حيث سيتم تكريم الموظفين المتميّزين من قبل الموارد البشرية في الدائرة ضمن فئات الاقتراحات المتميّزة، ومستوى التدريب، والمساهمة في المسؤولية المجتمعية.

وقال صالح الجزيري، مدير عام الدائرة: نستهدف من خلال هذه التطبيق الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى القطاع الحكومي في إمارة عجمان إلى نشر الوعي بثقافة التميّز والإبداع والعمل على اعتمادها كممارسة سلوكية يومية بين الموظفين.

وقالت عائشة حمد الشامسي، رئيس قسم الموارد البشرية في الدائرة: قامت الدائرة بالشراكة مع«Flabuless FZ LLC» بتطوير تطبيق «الثريا» للهواتف الذكية، بهدف تحفيز وتكريم الموظفين المتميّزين.