إندونيسيا تشكو الاتحاد الأوروبي لمنظمة التجارة العالمية بسبب زيت النخيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدمت إندونيسيا بشكوى لدى منظمة التجارة العالمية ضد الاتحاد الأوروبي، على خلفية فرض التكتل قيوداً أكثر صرامة على كيفية استخدام زيت النخيل في الوقود الأخضر، ما يعمق من التوترات التجارية بين جاكرتا وأوروبا.

ونقلت «بلومبيرج» عن وزارة التجارة الإندونيسية القول إنه جرى تقديم الشكوى في التاسع من ديسمبر/‏ كانون أول الجاري احتجاجاً على التمييز ضد صادرات زيت النخيل الإندونيسية.

وكانت إندونيسيا، أكبر منتج لزيت النخيل في العالم، حذرت مطلع العام من أنها سوف تلجأ لرد فعل انتقامي بعدما حظرت المفوضية الأوروبية أنواعاً من الوقود البيولوجي الإندونيسي، يمكن استخدامه في تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي بشأن الطاقة المتجددة.

وقال مدير عام التجارية الخارجية في إندونيسيا، اندراساري ويسنو واردهانا: «تعارض الحكومة الإندونيسية إلغاء الاتحاد الأوروبي استخدام الوقود الحيوي من زيت النخيل». وأضاف: «بالإضافة إلى أن هذا القرار يترك تأثيراً سلبياً على صادرات زيت النخيل الإندونيسية، فهو يعطي أيضاً صورة سيئة عن منتجات زيت النخيل في التجارة العالمية».